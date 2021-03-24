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Пять лет занимаюсь этой темой: Кива рассказал о своей диссертации

24 марта, 15:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оказывается, депутат решил укрепить свою личность и занялся самовоспитанием

Народный депутат Илья Кива собирается стать кандидатом наук по государственному управлению. Его удивил повышенный интерес общества к его диссертации, назвав это банальным хайпом.

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Об этом он сказал в комментарии изданию ГОРДОН.

Он отметил, что пять лет готовил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

"Я системно занимаюсь укреплением себя как личности и самовоспитанием. Всю жизнь учусь. У меня три высших образования, на секундочку. Я окончил академию МВД с красным дипломом и после этого начал потихоньку писать диссертацию. Сейчас она на выходе. Я уже пять лет занимаюсь этой темой. У меня есть научный руководитель. Постепенно прохожу определенные этапы подготовки. Это ученая степень, процесс саморазвития", – рассказал Кива.

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В то же время он не понимает, почему украинцы так живо отреагировали на его кандидатскую.

"В чем проблема, что человек учится? Я так понимаю, высветилась информация о предстоящей защите и надо поднять какой-то хайп. Наверное, замечательно, что я привлекаю такое внимание. Я когда буду крестить детей или после туалета мыть руки, тоже буду вам об этом сообщать", – добавил нардеп.

Напомним, народный депутат Илья Кива ранее объяснил нестыковки в своей декларации о доходах "общим сексом с подругой".

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диссертация Илья Кива
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