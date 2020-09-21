Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрыли

Как будут проходить первые в истории ООН «виртуальные» заседания высокого уровня и о чем будут выступления Владимира Зеленского и Владимира Путина

В Нью-Йорке с соблюдением беспрецедентных мер безопасности проходит юбилейная, 75-я сессия Генассамблеи ООН. В понедельник, 21 сентября в рамках сессии стартует неделя заседаний высокого уровня, в ходе которой перед делегатами выступят лидеры государств. В частности, выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября. Днем ранее выступит президент РФ Владимир Путин.

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Впрочем, выступления эти будут "виртуальными": ни глава украинского государства, ни лидеры других стран в нынешнем году на сессию не приедут, мировому сообществу будут продемонстрированы записи выступлений. Какие еще меры безопасности предприняты на юбилейной сессии и о чем будут говорить на ней, разбирался сайт "Сегодня".

В условиях, приближенных к боевым

Если внимательно изучить подготовленные к сессии материалы и решения, может создаться впечатление, что функционеры Организации Объединенных Наций поставили себе за цель на примере ООН показать, как нужно правильно и ответственно подходить к организации мероприятий в условиях пандемии COVID-19. Возможно, так оно и есть. Ограничения, сопровождающие сессию, открывшуюся 15 сентября, на самом деле не имеют прецедентов. Так ООН не работала еще никогда за свою 75-летнюю историю.

Начнем с того, что ООН рекомендует проводить заседания в режиме онлайн "когда это возможно". В тех же случаях, когда заседания все же будут проводиться "вживую", число присутствующих в зале будет ограничено. "Учитывая, что руководящими положениями штата Нью-Йорк в настоящее время запрещается проведение собраний в закрытых помещениях с участием более 25 человек, на все мероприятия будут выписываться пропуска в целях ограничения числа делегатов в комплексе Центральных учреждений ООН и в каждом зале заседаний", – отмечается в специальной памятке, выпущенной для делегатов. Впрочем, это ограничение не касается зала Генеральной Ассамблеи: туда позволено зайти по одному представителю от каждого государства-члена и государства-наблюдателя, а также представителю Европейского союза.

Памятка для делегата. Скриншот

Делегатов предупреждают о необходимости соблюдать уже привычные для нас меры:

держать дистанцию в шесть футов (около 1,8 метра);

носить маски ("или иным образом закрывать нос и рот", как сказано в памятке).

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Снимать маски разрешено в двух случаях:

на входе в здание по просьбе службы безопасности; во время обращения к участникам заседания.

На входе в здание делегатов также попросят подтвердить отсутствие симптомов COVID-19 или контактов с человеком, у которого есть такие симптомы.

Дальше – больше. Более двух человек в лифт на пустят. Перекусить в кафе в ходе сессии делегатам не получится: продажа продуктов и напитков в здании "приостановлена" (впрочем, как сообщают делегатам, в здании имеется 16 автоматов по продаже напитков и снеков). В огромном комплексе негде даже присесть: из зон общего пользования удалены места для сидения. В то же время в комплексе установили дополнительные рукомойники, настойчиво порекомендовав делегатам регулярно ими пользоваться.

Медиацентра на нынешней юбилейной сессии не будет, равно как и специальных мест для встречи делегатов со СМИ, доступ прессы очень-очень ограничен. Что же касается представителей гражданского общества (обычно принимающих участие в сессиях), равно как и неправительственных организаций, то они допущены для участия только в режиме онлайн.

Наконец, в здании закрыли для свободного посещения медицинскую клинику. Почувствовавшим недомогание делегатам рекомендуют "немедленно покинуть комплекс". Впрочем, для сложных и экстренных случаев в здании работает медицинская группа быстрого реагирования, призванная "оказать содействие службы экстренного реагирования города Нью-Йорка".

Голосование по-старинке

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Голосовать представители государств-членов ООН будут все же лично – так как это было и на завершившейся неделей ранее 74 сессии. Отметим, что с началом пандемии органы ООН пытались внедрить и другие технологии голосования – например, дистанционно. Но, например, против голосования по видеосвязи в Совбезе ООН выступила Россия. В итоге с марта голосования Совбеза проводятся по почте.

Что касается Генассамблеи, то длительное время делегаты не собирались в зале вообще. В июне ООН провела важные голосования, избрав новых членов Совбеза и главу 75-й сессии Генассамблеи. При этом были протестированы новые формы голосования: делегаты заходили в огромный сессионный зал по одному, бросали в урны бюллетени и выходили, уступая место коллегам. Но уже в сентябре Генассамблея работала в зале – правда, если сравнивать с предыдущими годами, практически пустом.

Сессия Генасссамблеии ООН. 2019 год. Фото: официальный сайт ООН (un.org)

Сессия Генасссамблеии ООН. 2020 год. Фото: официальный сайт ООН (un.org)

Впрочем, ограниченное число допущенных в залы штаб-квартиры людей вовсе не означает ограниченную активность организации. ООН предлагает множество инструментов, позволяющих делегациям и приглашенным активно работать в дистанционном режиме. В том числе регистрироваться на выступления, получать и отслеживать всю необходимую документацию, участвовать в дебатах и так далее. Для этого создан специальный портал Е-deleGATE и система онлайн-регистрации e-Registration.

Клуб закрыт

Впрочем, кое-что ООН заменить никак и ничем не может. Дело в том, что сессия Генассамблеи ООН, а конкретнее – неделя заседаний высокого уровня, всегда традиционно собирала в Нью-Йорке лидеров государств, политиков высшего мирового уровня. В прошлом году, например, на сессию ездил новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский.

Но выступление перед делегатами – пусть очень важная, но не самая главная цель, с которой ежегодно президенты, премьеры, спикеры парламентов и т.д. устремлялись в Нью-Йорк.

"По сути, Генассамблея – это своеобразный политический клуб. Это не только выступление на заседаниях и даже не только участие в каких-либо дискуссиях. В первую очередь, это возможность в одном месте встретиться со многими лидерами, провести переговоры или просто "сверить часы". Это очень важная площадка. По большому счету, площадок такого рода всего две – Генассамблея и Давос", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

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Отметим, что именно на полях предыдущей, 74-й сессии ООН состоялась единственная к этому времени встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

/ Фото: AFP

Тогда же – в сентябре 2019 – украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским провела еще целый ряд плодотворных встреч с зарубежными лидерами.

А вот президент России Владимир Путин последний раз выступал в 2015 году – в последующие годы российский президент не рисковал посещать площадку, на которой регулярно принимаются решения, осуждающие нынешнюю политику РФ. С тех пор российского президента там не видели. Правда, Дональд Трамп очень хотел пригласить Владимира Путина на нынешнюю, юбилейную сессию. Но свои коррективы внесла пандемия.

Владимир Путин в ООН. Скриншот из видеотрансляции

В итоге "главам государств, вице-президентам, наследным принцам или принцессам, главам правительства, министрам или замминистров" предложили выступить на сессии "виртуально" – прислав заранее записанные видеообращения. Официального запрета лично выступить перед делегатами, впрочем, нет. Но негласно лидеры приняли решение на сессию не ехать. Президент США Дональд Трамп, планировавший посетить сессию лично, в итоге в последний момент отказался от идеи.

О чем скажет Зеленский

Как правило в своих выступлениях лидеры придерживаются заданного направления дискуссии. Нынешняя неделя заседаний высокого уровня будет иметь обширную тематику:

21 сентября состоится заседание, посвященное 75-летию ООН (планируется утверждение резолюции);

состоится заседание, посвященное 75-летию ООН (планируется утверждение резолюции); 30 сентября пройдет саммит по биоразнообразию на уровне глав государств и правительств;

пройдет саммит по биоразнообразию на уровне глав государств и правительств; 1 октября – дискуссию по гендерному равенству;

– дискуссию по гендерному равенству; 2 октября – по вопросу ликвидацию ядерного оружия и т.д.

Главная же тема общих прений, которые состоятся 22-26 сентября и в рамках которых выступит, в частности, президент Владимир Зеленский, звучит так: "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, которая нам необходима: подтверждение нашей коллективной приверженности многосторонности — противодействие COVID-19 посредством эффективных многосторонних действий".

В Офисе президента Украины не раскрывают, какое именно послание международному сообществу подготовил наш лидер.

"Думаю, тема Донбасса, Крыма, войны на Донбассе, тема мира у Зеленского будет доминировать. Она очень хорошо ложится в контекст утвержденной ООН тематики сессии. Кроме того, вопрос соблюдения прав человека на оккупированных территориях – вопрос, который внесен в повестку сессии, то есть его будут рассматривать, изучать. Выступление Зеленского может задать тон дискуссии", – предполагает Владимир Фесенко.

Кроме того, по мнению эксперта, украинский президент может поднять вопрос сотрудничества в вопросе вакцинации.

"Мало кто обращает внимание, но практически во всех телефонных разговорах с западными лидерами Владимир Зеленский поднимает этот вопрос. Речь о том, чтобы или Украине предоставили как можно скорее вакцину и в как можно больших объемах. Либо об участии Украины в производстве вакцины. Потому, думаю, так или иначе тематика углубления сотрудничества в сфере борьбы с пандемией прозвучит из уст украинского президента", – говорит Владимир Фесенко.

О чем скажет Путин

Что касается выступления Владимира Путина, то, как "анонсировал" его пресс-секретарь Дмитрий Песков, упор будет сделан на борьбу с коронавирусом и его последствиями.

"О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? О тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом", – заявил Песков в комментарии СМИ.

Украинские эксперты в свою очередь не исключают, что российский лидер воспользуется доступом к площадке, чтобы манипулировать международным мнением. Повод для Владимира Путина есть: не далее как 11 сентября, еще на предыдущей сессии ООН, была принята "антиковидная" резолюция. Включающая в том числе призыв воздержаться от введения в одностороннем порядке санкций.

"Сегодня международные институции пребывают на этапе стагнации и в определенной мере недееспособности. В этих условиях такие недемократические государства как Россия используют их в своих интересах. Ни для кого не секрет, что Россия использует как финансовые, так и медийные ресурсы, чтобы лоббировать свои интересы на высших международных уровнях. Очевидно, что и Путин в своем выступлении коснется вопроса если не отмены санкций, то их отсрочки. Возможно будет упомянут Северный поток-2. Не исключаю, что Россия будет пытаться демонстрировать свое "миролюбие", всяческую готовность сотрудничать с мировым сообществом. Предложит миру российскую вакцину и так далее. Но понятно, что это будет манипуляция, цель которой – лоббирование своих интересов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Максим Джигун.

В то же время Владимир Фесенко не исключает как "миролюбивого" тона выступления российского президента, так и наоборот.

"Риторика Путина будет знаковой. Мы поймем, настроен он на диалог с мировым сообществом или же далее будет идти по пути жесткой конфронтации. Ведь сейчас вопрос уже даже не в Украине, а в напряжении, которое возникло у России с Западом в целом. Сейчас это уже и Украина, и отравление Навального, и Беларусь – целый комплекс вопросов и противоречий. Какую риторику изберет Путин – вопрос", – отметил эксперт.

В ожидании трансляции видеообращения Владимира Зеленского предлагаем освежить в памяти, о чем говорил на сессии Генассамблеи украинский президент в прошлом году:

Видео: Facebook

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