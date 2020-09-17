Отравление Навального: ЕП требует ввести санкции и заморозить Nord Stream 2

Ситуация вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального продолжает развиваться крайне неблагоприятным образом для Кремля. Европарламент хочет провести международное расследование инцидента с Навальным, ввести жесткие санкции против РФ и заморозить строительство "Северного потока – 2".

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Соответствующая резолюция принята европейской структурой в четверг, 17 сентября.

"Европарламент призывает немедленно запустить независимое международное расследование" отравления Навального "с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств – союзников ЕС, а также ОЗХО, – говорится в документе. – Европарламент <...> настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе [принятого в США] "акта Магнитского", <...> усилил действующие санкции. Европейский парламент в свете дела Навального, вновь призвал остановить строительство "Северного потока – 2".

Кроме того, депутаты Европарламента предложили в качестве ответа на отравление Навального заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера.

"Европейский парламент призывает к созданию такого санкционного механизма, который бы подразумевал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального", – говорится в резолюции ЕП.

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Европейский орган предложил институтам ЕС принять "стратегию демократизации" России и требовать от РФ отмены поправки к Конституции.

"Европарламент призывает Совет ЕС принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, полномасштабного использования механизмов защиты прав человека и создания Российского университета в изгнании в одной из стран ЕС. Европарламент призывает <...> разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии, – говорится в документе. – Призывает ЕС постоянно требовать от России отменить или изменить <...> незаконно принятые поправки к Конституции России".

Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, связала отравление Навального и "Северный поток – 2" и заявила, что отравления политических оппонентов – "это часть системы действий России".

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