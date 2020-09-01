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Степанов сообщил, как можно предотвратить распространение коронавирусной инфекции

1 сентября, 01:00

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Нужно соблюдать базовые правила личной гигиены и безопасности

Из-за увеличения случаев COVID-19 в стране министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам с призывом более ответственно относиться к эпидемической опасности.

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Об этом говорится в видеобращении чиновника, которое появилось в Facebook министра здравоохранения Украины.

Он также отметил, что соблюдение базовых правил предотвращения распространения инфекции должно стать неотъемлемой частью нашей жизни.

Видео: Министерство охраны здоровья Украины

Ранее Степанов дал простые советы по борьбе с COVID-19 в школе. Например, после каждого урока в школе классы нужно обязательно проветривать в течение 10 минут. В сентябре детям необязательно покидать помещение, однако в октябре-ноябре лучше выходить, чтобы избежать простудных заболеваний. Также медики понимают, что дети общаются между собой, их нельзя посадить в клетку, заметил министр.

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Напомним, ранее Степанов объяснил, как питаться школьникам в условиях карантина.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что Степанов рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина заражение коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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