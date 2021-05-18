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Ляшко – новый глава Минздрава? Кого поддержит "Слуга народа"

18 мая, 18:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На должность главы Минздрава партия "Слуга народа" будет выдвигать кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко.

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Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.

По его словам, основными вызовами для нового министра станут "ускорение и отлаженный процесс вакцинации населения, введение паспорта вакцинации, решения неотложных вопросов медицинской системы и введение страховой медицины".

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Арахамия отметил, что так называемый "испытательный" срок для нового министра составляет полгода.

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