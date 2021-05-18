Были провалы. Шмыгаль об отставке Степанова и задачах для нового главы Минздрава

Шмыгаль прокомментировал отставку Степанова. Коллаж "Сегодня"

Министра здравоохранения Максима Степанова уволили из-за того, что он не смог выполнить все поставленные перед ним задачи.

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Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Максим Степанов пришел на свой пост в одно из самых сложных времен для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленные задачи, которые нельзя игнорировать", – написал он.

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Перед новым министром, по словам премьера, будут стоять "очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством".

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Напомним, сегодня, 18 мая, Верховная Рада отправила в отставку трех членов Кабинета министров.

В "Слуге народа" заявили, что новым руководителем Минздрава могут назначить главного санитарного врача Виктора Ляшко.