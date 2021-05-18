Ляшко – новий глава МОЗ? Кого підтримає "Слуга народу"

Ймовірно, що в разі призначення Віктора Ляшко новим міністром, "випробувальний" термін у нього буде пів року

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

На посаду глави МОЗ партія "Слуга народу" висуватимекандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшко.

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Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

За його словами, основними викликами для нового міністра стануть "прискорення і налагоджений процес вакцинації населення, запровадження паспорта вакцинації, вирішення нагальних питань медичної системи та введення страхової медицини".

Арахамія зазначив, що так званий "випробувальний" термін для нового міністра становить півроку.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

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Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету міністрів.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.