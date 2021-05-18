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Ляшко – новий глава МОЗ? Кого підтримає "Слуга народу"

18 травня, 18:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ймовірно, що в разі призначення Віктора Ляшко новим міністром, "випробувальний" термін у нього буде пів року

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Віктор Ляшко. Фото: facebook.com/viktor.liashko

На посаду глави МОЗ партія "Слуга народу" висуватимекандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшко.

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Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

За його словами, основними викликами для нового міністра стануть "прискорення і налагоджений процес вакцинації населення, запровадження паспорта вакцинації, вирішення нагальних питань медичної системи та введення страхової медицини".

Арахамія зазначив, що так званий "випробувальний" термін для нового міністра становить півроку.

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Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

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Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох членів Кабінету міністрів.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, чому не влаштував Степанов "Слугу народу" і хто стане новим міністром.

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