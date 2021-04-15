Видит себя императором: Яценюк озвучил планы Путина по Украине

Пока в НАТО думали, пускать к себе Украину или нет, Путин заехал танками к тем, кто стучался в двери Альянса

Президент РФ Владимир Путин давно уже дал понять, что намерен захватить Украину, а Запад не придавал этому серьезного значения. В итоге Украину не пустили в Альянс, а Россия заехала на украинскую землю на танках. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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Путин не видит Украину как независимое государство.

"Он лично видит Украину исключительно как часть своей советской империи, где он хочет себя видеть императором, где-то между Богом и Папой Римским. Он лично нацелен на то, чтобы уничтожить украинское государство", – сказал Яценюк.

Он напомнил слова российского президента в 2014 году на Мюнхенской конференции, где он назвал падение Советского Союза самой большой трагедией. Тогда удивила реакция Запада, который решил, что это была просто такая фигура речи у Путина, или он пошутил.

"Наши западные партнеры не уделили внимания тому, что Украина хлопает в двери НАТО, для того чтобы получить План действий по членству. В ту же дверь стучит Грузия, в ту же дверь стучит Молдова. И уже, в принципе, пора открыть эти двери. Но в этот момент, пока думали, открывать двери или нет, Путин заехал танками к тем, кто стучался в двери к странам-членам НАТО", – сказал политик.

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Яценюк добавил, что глобальная идея Путина неизменна – это захват Украины.

"Это стратегически. Тактически, как мне хочется верить, Путин сейчас бряцает оружием для того, чтобы мир снова на него обратил внимание, и для того, чтобы что-то выторговать", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет вернуть СССР, но этого не случится. Он считает, что что Кремль допустил трагическую ошибку в отношении Украины.

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