Бачить себе імператором: Яценюк озвучив плани Путіна по Україні

Поки в НАТО думали, пускати до себе Україну чи ні, Путін заїхав танками до тих, хто стукав у двері Альянсу

Президент РФ Володимир Путін давно вже дав зрозуміти, що має намір захопити Україну, а Захід не надавав цьому серйозного значення. У підсумку Україну не пустили до Альянсу, а Росія заїхала на українську землю на танках. Про це розповів в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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Путін не бачить Україну як незалежну державу.

"Він особисто бачить Україну виключно як частину своєї радянської імперії, де він хоче себе бачити імператором, десь так між Богом і Папою Римським. Він особисто націлений на те, щоби знищити українську державу", – сказав Яценюк.

Він нагадав слова російського президента у 2014 році на Мюнхенській конференції, де він назвав падіння Радянського Союзу найбільшою трагедією. Тоді здивувала реакція Заходу, який вирішив, що це була просто така фігура мови у Путіна, або він пожартував.

"Наші західні партнери не приділили уваги тому, що Україна грюкає в двері НАТО, для того щоб отримати План дій щодо членства в НАТО. У ті ж двері стукає Грузія, в ті ж двері стукає Молдова. І вже, в принципі, пора відкрити ці двері. Але в цей момент, доки думали, відкривати двері чи ні, Путін заїхав танками до тих, хто стукався в двері до країн-членів НАТО", – сказав політик.

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Яценюк додав, що глобальна ідея Путіна незмінна – це захоплення України.

"Це стратегічно. Тактично, як мені хочеться вірити, Путін зараз брязкає зброєю для того, щоб світ знову на нього звернув увагу, і для того, щоби щось виторгувати", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче повернути СРСР, але цього не станеться. Він вважає, що що Кремль допустив трагічну помилку стосовно України.

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