Зеленский: Россия хочет вернуть СССР, но этого не случится

Москва давно мечтает о возрождение Советского Союза и ради этого попыталась разделить Украину на языковой почве. Однако президент Владимир Зеленский уверен, что этим планам России не сбыться.

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Об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, передает ОПУ.

"В Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика – это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика у Российской Федерации", – сказал он.

Зеленский напомнил, что Украина – демократическое, либеральное, унитарное государство, в котором государственный язык – украинский, но при этом еще есть русский, польский, венгерский, румынский. Он привел в пример Днепропетровскую область, где большинство украинцев русскоговорящие, и многие думали в начале войны, что они поддержат путинскую политику раскола в Украине.

"Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми... Я не знаю, сколько нужно лет и возможно ли это в принципе сегодня... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", – подчеркнул президент.

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Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что сожалеет о развале Советского Союза. Он говорил, что необязательно было это делать. Хозяин Кремля считает, что можно было провести преобразования, в том числе демократического характера. Также Путин рассказывал о планах возродить СССР.

Не раз отмечалось, что Украина – главный компонент для восстановления Россией СССР, поэтому Кремль так не хочет отпускать нашу страну из орбиты своего влияния. Однако первый президент Леонид Кравчук предупреждал Россию, что Украину не завоевать.

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