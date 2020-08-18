Вейшнория или Витебская народная республика: какую карту разыграет Россия в Беларуси

Чтобы заручиться поддержкой и удержать власть, президент Александр Лукашенко дважды за выходные поговорил с Владимиром Путиным по телефону и получил обещание российского коллеги "оказать помощь" для решения ситуации с массовыми протестами и митингами. На каком основании? Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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Россия и Беларусь – подписанты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В итоге – колонна грузовых автомобилей, похожих на автозаки ОМОНа Росгвардии, была замечена на автотрассе Москва – Минск по направлению к границе с Беларусью. Но Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии.

Официальный Минск уже начал работать в этом направлении, обвиняя во всем Европу и НАТО. Но эксперты все же советуют брать за основу не Устав ОДКБ, а Союзное государство.

По словам Михаила Самуся, замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, если подходить чисто формально, то, по Уставу ОДКБ, можно вмешиваться в развитие ситуации не только в случае внешней агрессии, но и террористической угрозы и т.д. А под террористическую угрозу можно в принципе подставить, что угодно. Также Лукашенко может пригласить своих союзников по Союзному государству, если в Беларуси объявят военное или чрезвычайное положение.

"А что по поводу России? Протесты нагорели и накипели давно. Но Россия их поддерживала и шантажировала Лукашенко. После того, как Лукашенко отдал "вагнеровцев", я так понимаю, Путин ему просто напрямую сказал: или ты соглашаешься отдать мне свою экономику и идешь на последний этап интеграции в Союзное государство, или я умываю руки и сам борись со своими протестами, намекая, что можно очень легко разогреть насилие настолько, используя агентуру спецслужб, в том же ОМОНе, и агентуру, которая бегает среди протестующих. И потом очень просто будет разыграть вариант Вейшнории (вымышленное государство, с которым Россия и Беларусь боролись в рамках учений "Запад-2017" – К.З.) или т.наз. "Витебской народной республики", вывезти Лукашенко якобы от протестующих куда-то к Януковичу на дачу", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Самусь.

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Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, что Путин потребует у Беларуси за отставку Лукашенко.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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