Путин и Лукашенко снова созвонились: России поможет "решить проблемы"

Президенты двух стран провели вторую телефонную беседу за два дня

На фоне охвативших Беларусь протестов, президент этой страны Александр Лукашенко провел со своим российским коллегой Владимиром Путиным вторую телефонную беседу за два дня.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Лукашенко вновь обсудил с Путиным "сложившуюся после президентских выборов ситуацию в Беларуси, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".

"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", – добавили в администрации президента РФ.

В тренде Штаб Тихановской против пересчета голосов и проведения второго тура выборов

Напомним, накануне в Кремле сообщили о том, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, а также выдачу России наемников ЧВК "Вагнер".

Реклама

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама