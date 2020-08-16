Путин и Лукашенко снова созвонились: России поможет "решить проблемы"

На фоне охвативших Беларусь протестов, президент этой страны Александр Лукашенко провел со своим российским коллегой Владимиром Путиным вторую телефонную беседу за два дня.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Лукашенко вновь обсудил с Путиным "сложившуюся после президентских выборов ситуацию в Беларуси, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности", – добавили в администрации президента РФ.
Напомним, накануне в Кремле сообщили о том, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси, а также выдачу России наемников ЧВК "Вагнер".
После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что Россия при первом же запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.
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