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Эксперт объяснил, что Путин потребует у Беларуси за отставку Лукашенко

17 августа, 22:50

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Москве, как минимум, нужны гарантии незыблемости договоренностей с Минском, говорит Сергей Солодкий

В Беларуси девять дней не утихают протесты противников президента, и чем быстрее "посыплется" поддержка Александра Лукашенко внутри государственного аппарата, тем сильнее он ощутит потребность договариваться с оппозицией. Об этом первый замдиректора центра "Нова Європа" Сергей Солодкий рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Эксперт подчеркивает, сегодня мало у кого есть сомнения, что Лукашенко обречен на поражение – слишком мощное общественное недовольство и стремление граждан к переменам.

"Но не стоит забывать, что президентское долголетие Лукашенко основывается на жестких и часто кровавых методах. Немало президентов постсоветского пространства, уходя с должности, пытались добиться собственной неприкосновенности. Достигалось это или бегством в другую страну, или же договоренностями с новой властью. Куда убегать Лукашенко? С кем ему договариваться?" – задает резонный вопрос политолог-международник.

Он напомнил, что ключевые лидеры Запада ведут активный диалог о том, как реагировать на ситуацию в Беларуси.

"Очевидно, западные лидеры будут вести переговоры с Россией, несмотря на ту роль, которую Москва играет и может играть в Беларуси. Путин, конечно, не сторонник революционных изменений, однако в России также осознают фактическую нелегитимность Лукашенко и, следовательно, каких-либо договоренностей с ним", – считает Солодкий.

Эксперт вспомнил Революцию роз в Грузии, когда глава МИД РФ Игорь Иванов выступал посредником между Михеилом Саакашвили и Эдуардом Шеварднадзе.

"Тогда Россия фактически привела к власти человека, который впоследствии стал одним из главных врагов Путина. Если в России согласятся на замену Лукашенко, то будут требовать как минимум гарантий незыблемости существующих двусторонних договоренностей", – подытожил Солодкий.

Напомним, Лукашенко согласился на перевыборы и назвал их условием принятие на референдуме конституции.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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отставка Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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