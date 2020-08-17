Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине

"Последний диктатор Европы" обрушился с критикой не только на европейские страны, но и на Украину

"Уходи!" – главный лозунг общенациональных протестов в Беларуси, которые продолжаются уже неделю и лишь набирают обороты. Люди не согласны с результатами президентских выборов, на которых "победил" Александр Лукашенко с 80,1% поддержки. Незаконные задержания протестующих, зверства ОМОНа, избиения и пытки, которые происходили в СИЗО и РОВД, лишь подлили масла в огонь.

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После крупнейшего в истории независимой Беларуси митинга 16 августа, который только в Минске собрал около 200 тыс. человек, сегодня к забастовке присоединились еще несколько предприятий и журналисты государственных телеканалов. Но на перевыборы Лукашенко идти отказывается. Ситуация тупиковая и выходов из нее только два: повторные выборы президента Беларуси или прямая военная помощь Кремля. В первой части сайт "Сегодня" проанализировал вероятные сценарии развития событий, ведь впервые в истории двусторонних отношений Киев отозвал для консультаций своего посла из Минска. Во второй части мы детально расскажем, к чему готовиться Украине и каким должен быть ответ НАТО.

Перевыборы президента

Сегодня в Беларуси снова глушили интернет. Telegram, где протестующие координируются между собой, с перебоями, но работал. Поездка Александр Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и Минский автомобильный завод (МАЗ) закончилась полным фиаско. Крики "Уходи!" заглушали все, что хотел сказать Лукашенко, которого везде сопровождал младший сын Николай.

Утром бастовали Минский тракторный завод (МТЗ), "Гродно Азот", МАЗ, "Белшина", БМЗ, "Беларуськалий" и БелАЗ в Жодино. Позже к ним присоединились Минская ТЭЦ-4, Белэнергосеть и многие другие. Ходили слухи и о возможной забастовке работников минского метро. Вчера машинисты, объявляя станции, в конце добавляли "Жыве Беларусь!".

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На митинг собрались и журналисты государственных телеканалов. Своим коллегам, которые вели прямую трансляцию с места событий многие рассказывали, что за поддержку митингов против Лукашенко их уволили еще в пятницу, а узнали они об этом только в сегодня, когда не смогли зайти через проходную – их пропуски были заблокированы.

Telegram-канал NEXTA, главный рупор протестов в Беларуси, постил много видео реакций Лукашенко на крики "Уходи" работников МЗКТ и МАЗа. Некоторые даже кричали "Застрелись, офицер", на что Лукашенко лично подошел к толпе и начал кричать: "Опусти телефон, вас тут много, а я один. Но если кто-то из вас тут спровоцирует что-то, разберемся жестоко". Судя по протестам и забастовкам, которые приобрели грандиозный масштаб, выход на перевыборы президента пока не просматривается. Хотя здесь все будет зависеть от верности и лояльности ближайшего окружения режима.

По словам первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, чем быстрее будет сыпаться поддержка Лукашенко внутри государственного аппарата, тем сильнее он будет чувствовать потребность договариваться. Эксперт подчеркивает, сегодня мало у кого есть сомнения, что Лукашенко обречен на поражение – слишком мощное общественное недовольство и стремление граждан к переменам.

"Но не стоит забывать, что президентское долголетие Лукашенко основывается на жестких и часто кровавых методах. Немало президентов постсоветского пространства, уходя с должности, пытались добиться собственной неприкосновенности. Достигалось это или бегством в другую страну, или же договоренностям с новой властью. Куда убегать Лукашенко? С кем ему договариваться? Ключевые лидеры Запада ведут активный диалог о том, как реагировать на ситуацию в Беларуси. Очевидно, западные лидеры будут вести переговоры с Россией, несмотря на ту роль, которую Москва играет и может играть в Беларуси. Путин, конечно, не сторонник революционных изменений, однако в России так же осознают фактическую нелегитимность Лукашенко и, следовательно, каких-либо договоренностей с ним. Здесь можно вспомнить Революцию роз в Грузии – российский министр иностранных дел Игорь Иванов выступал посредником между Саакашвили и Шеварднадзе (тогда Россия фактически привела к власти человека, который впоследствии стал одним из главных врагов Путина). Если в России согласятся на замену Лукашенко, то будет требовать, как минимум гарантий незыблемости существующих двусторонних договоренностей", – сказал сайту "Сегодня" Сергей Солодкий.

Военная помощь России

Когда стало понятно, что силовой блок белорусского режима не справляется с улицей и большим количеством задержанных, митингующих начали понемногу отпускать из СИЗО и РОВД. В пятницу утром, 14 августа, белорусы и весь мир увидел, какие зверства омоновцы применяли к людям. Фото и видео синяков, гематом, переломанных конечностей облетели все мировые СМИ. Не говоря уже о погибших и пропавших без вести людях.

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По итогам видеоконференции в пятницу, 14 августа. Евросоюз пригрозил режиму Лукашенко персональными санкциями. Экономические Брюссель решил не вводить, поскольку, по мнению европейских чиновников, от них в первую очередь пострадают рядовые белорусы. Но к персональным санкциям и ограничениям, под которыми Лукашенко живет с 2004 года, ему не привыкать. Более того, в ответ последний диктатор Европы обрушился с критикой не только на европейские страны, которые, по его словам, пытаются раскачать лодку стабильности в Беларуси, но и на Украину.

Чтобы заручиться поддержкой и удержать власть, Лукашенко дважды за выходные поговорил с Путиным по телефону. Итог – обещание России оказать помощь Беларуси для решения ситуации с массовыми протестами и митингами.

На каком основании? Россия и Беларусь – подписанты Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В итоге – колонна грузовых автомобилей, похожих на автозаки ОМОНа Росгвардии, была замечена на автотрассе Москва – Минск в России по направлению к границе с Беларусью. Но Устав ОДКБ не предусматривает военной помощи без внешней агрессии.

Официальный Минск уже начал работать в этом направлении, обвиняя во всем Европу и НАТО. Но эксперты все же советуют брать за основу не Устав ОДКБ, а Союзное государство. По словам Михаила Самуся, замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, если подходить чисто формально, то по Уставу ОДКБ можно вмешиваться в развитие ситуации не только в случае внешней агрессии, но и террористической угрозы и т.д. А под террористическую угрозу можно в принципе подставить, что угодно. Также Лукашенко может пригласить своих союзников по Союзному государству, если в Беларуси объявят военное или чрезвычайное положение.

"А что по поводу России? Протесты нагорели и накипели давно. Но Россия их в том числе поддерживала и шантажировала Лукашенко. После того, как Лукашенко отдал "вагнеровцев", я так понимаю, Путин ему просто напрямую сказал: или ты соглашаешься отдать мне свою экономику и идешь на последний этап интеграции в Союзное государство, или я умываю руки и сам борись со своими протестами, намекая, что можно очень легко разогреть насилие настолько, используя агентуру спецслужб, в том же ОМОНе, и агентуру, которая бегает среди протестующих. И потом очень просто будет разыграть вариант Вейшнории (вымышленное государство, с которым Россия и Беларусь боролись в рамках учений "Запад-2017" – Авт.), или Витебской народной республики, вывезти Лукашенко якобы от протестующих куда-то к Януковичу на дачу", – сказал сайту "Сегодня" Михаил Самусь.

Напомним, в Минске прошел самый масштабный в истории независимой Беларуси митинг против Александра Лукашенко:

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