Верещук о деле Медведчука: Домашний арест лучше, чем залог в 300 млн

Большинство украинцев давно хочет увидеть Медведчука за решеткой, но депутат просит дождаться приговора

Виктор Медведчук и его соратники / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Круглосуточный домашний арест нардепа Виктора Медведчука полноценно ограничит его деятельность, а в случае внесения залога – он был бы полностью свободен.

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Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук.

По ее словам, сам Медведчук или его друзья могли бы внести любой залог.

"Но после внесения он был бы де-факто свободным человеком. А вот круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета точно ограничит деятельность Медведчука, ограничит привычный для него образ жизни топ-персоны", – сказала Верещук.

Она отметила, что большинство украинцев давно хочет увидеть Медведчука за решеткой, но это может произойти только после обвинительного приговора суда.

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"Важно, чтобы процесс шел корректно во всех фазах, в том числе и на начальной – когда вручается подозрение и избирается мера пресечения. Чтобы потом не было никакого повода у Медведчука и его защитников что-то обжаловать", – подчеркнула она.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуроры просили арест с возможностью внесения залога в 300 млн грн. Как известно, кума Путина подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны – ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Мы проанализировали вместе с экспертами ошибки следствия в деле Медведчука.

В свою очередь президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал арест нардепа.

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Видео: t.me/dimsmirnov175

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком