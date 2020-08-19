В СБУ ответили на слухи о срыве "вагнеровской операции"

В Службе безопасности Украины отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которую якобы готовила СБУ. Об этом в Telegram сообщил пресс-центр спецслужбы.

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"Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание. Также заявляем, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что инициаторы таких информационных "вброс" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой".

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"Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран", - отметили в СБУ.

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Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь. Однако в итоге спецоперация якобы была сорвана из-за утечки информации в Офисе президента. Речь идет о "вагнеровцах", которые были задержаны в Беларуси, а после высланы в Россию.

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