Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам Вагнера

В Беларуси завершилась эпопея с задержанными российскими наемниками – боевиков ЧВК Вагнера выдали России. Однако в Украине разгорелся скандал: СМИ пишут, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента. Глава ОПУ Андрей Ермак назвал это хорошо спланированной дезинформацией.

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Об этом он сказал в комментарии LB.ua.

"Я не могу комментировать любые операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными. Офис президента Украины примет во внимание информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь", – сказал он.

Ермак отметил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ еще 6 августа.

"Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий. Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов. А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина. Что касается боевиков, участвовавших в войне на Донбассе, то президент Украины Владимир Зеленский решение руководства Беларуси отдать их России назвал странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. И Украина всегда будет делать все от нее зависящее, чтобы военные преступления этих и других людей были обязательно наказаны", – сказал глава ОПУ.

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Он также опроверг информацию, что якобы в Украине предлагали перенести операцию из-за переговоров с РФ по обмену пленными.

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А на вопрос, действительно ли экс-глава ГУР Бурба требовал, чтобы все участники совещания у президента, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, Ермак ответил: "Мне об этом ничего не известно. Но убежден, что это также не соответствует действительности и является частью дезинформационной атаки, цель которой – раскол украинского общества".

Отметим, на днях в СМИ и соцсетях появилась информация, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Так, например, журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора более года проводили спецоперацию по розыску и задержанию террористов, вероятно причастных к сбиванию Boeing рейса МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска. Боевикам, которые воевали на Донбассе, якобы предложили "работу" от имени российской частной военной компании. В процессе "рекрутинга" наемники дали под запись свидетельство о преступлениях на территории Украины.

Группу якобы должны были привезти из Москвы в Минский аэропорт, 25 июля она должна была вылететь в Турцию рейсом Минск – Стамбул. Во время перелета самолет планировали экстренно посадить в одном из украинских аэропортов. Однако после доклада силовиков в Офисе президента боевиков спустя пару дней задержали в Минске. Срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента, считает Бутусов. Тогдашний глава ГУР Василий Бурба якобы требовал проверить на "полиграфе" всех, кто знал о проведении операции.

В свою очередь новый руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о спецоперации СБУ по наемникам Вагнера. Он отрицает, что украинские спецслужбы могли обманом заманить боевиков в Минск.

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Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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