Украина опровергла причастность к задержанию наемников Вагнера: Это – спецоперация российских спецслужб

В Москве готовили фейковую версию о «причастности СБУ» заблаговременно, говорит Кирилл Буданов

Информация о том, что украинские спецслужбы якобы готовили масштабную операцию по задержанию наемников ЧВК "Вагнера", для чего выманили их в Беларусь, которая появилась в СМИ и соцсетях, является спецопераций российских спецслужб.

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Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил Укринформу.

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб. Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск.

Все эти т.наз. "частные" военные компании работают в прямом подчинении российских силовых структур и никогда не действуют без их разрешения или координации. Даже если выполняют "частные" заказы.

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В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагрнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов.

В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", – рассказал Буданов.

Он объяснил, что обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывают легенду прикрытия. Поэтому наиболее вероятно, что российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно.

По мнению Буданова, наемники в Минске преследовали сразу несколько задач.

"Первая: психологическое давление на белорусские власти. Спровоцировать на более жесткие действия против протестующих. Вторая: возложить ответственность на Украину и ухудшить украинские-белорусские отношения. Третья: заставить опираться на российскую поддержку. Примерно так же было и с бывшим украинским президентом Януковичем", – напомнил глава ГУР МОУ.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: выдача Минском наемников ЧВК Вагнера России грозит трагическими последствиями для самой Беларуси, где может возникнуть второй "Донбасс".

А в Офисе генпрокурора заявили, что Беларусь не ответила Украине на запрос об экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнер", хотя в Офисе собрали достаточно доказательств их участия в конфликте на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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