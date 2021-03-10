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В России отреагировали на новый мирный план по Донбассу

10 марта, 12:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Речь о неком документе, который был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве

В России ничего не знают о мирном плане по Донбассу, о котором говорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.


Речь о неком документе, который был предложен Берлином и Парижем и доработан в Киеве.

"Я не имею никакой информации о существовании такого плана", – сказал он.

Не знают о таком документе и в Министерстве иностранных дел РФ.

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"Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу", – сказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 марта президент Владимир Зеленский также заявил, что в случае, если так и не состоится новый саммит "Нормандской четверки", он намерен встретиться с каждым из лидеров по отдельности.

На это заявление в Кремле ответили условием для встречи Путина с Зеленским.

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Россия Донбасс план мид рф мирный план Дмитрий Песков
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