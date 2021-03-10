В Росії відреагували на новий мирний план щодо Донбасу

Мова про якийсь документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві

У Росії нічого не знають про мирний план щодо Донбасу, про який говорив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Мова йде про якийсь документ, який був запропонований Берліном і Парижем і доопрацьований у Києві.

"Я не маю жодної інформації про існування такого плану", – сказав він.

Не знають про такий документ і в Міністерстві закордонних справ РФ.

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"Який мирний план? Ми не знаємо нічого про мирний план, який запропонувала Франція і Німеччина. Перший раз чую", – сказав заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 березня президент Володимир Зеленський також заявив, що у разі, якщо так і не відбудеться новий саміт "Нормандської четвірки", він має намір зустрітися з кожним з лідерів окремо.

На цю заяву у Кремлі відповіли умовою для зустрічі Путіна із Зеленським.

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