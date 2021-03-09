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С Путиным тоже? Зеленский готов отдельно встретиться с лидерами "Нормандской четверки"

9 марта, 11:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переносить вопрос урегулирования ситуации на Донбассе не получится, заверил глава государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если не сложится с саммитом "Нормандской четверки", то он по отдельности будет встречаться с каждым из лидеров-участников этого формата для обсуждения урегулирования на Донбассе. Об этом он заявил телеканалам в рамках форума "Украина 30".

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По его словам, после введения санкций против нардепа Виктора Медведчука и трех телеканалов ситуация на фронте действительно обострилась.

"Увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим (санкциями. – Ред.), но мы видим, что это в одно время происходит", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что в среду будет очередные минские переговоры относительно контроля над соблюдением перемирия.

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"В любом случае готовится "нормандская встреча". Я уже сказал нашим западным партнерам – не будет встречи в "нормандском формате", я найду формат с каждым из лидеров "Нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомету… Ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно", – заявил президент.

Зеленский добавил, что переносить вопрос урегулирования ситуации на Донбассе не получится.

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Как известно, лидеры Франции, германии, Украины и России никак не могут провести очередной "нормандский саммит" в Берлине, который изначально планировался еще на апрель прошлого года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что именно Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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