В Раду поступило обращение Кравчука из-за нового требования России

России не понравилось, что один из пунктов запрещает проведение выборов на оккупированной территории

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил в Верховную Раду обращение относительно нового ультиматума Кремля, в котором россияне требуют пересмотреть постановление по назначении местных выборов в Украине.

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Об этом сообщил журналистам спикер ВР Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

"Относительно обращения Леонида Макаровича – оно действительно поступило в Верховную Раду Украины. Если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Алексеевич (Стефанчук. – Ред.) направил его в комитеты. Комитет будет рассматривать эти вопросы", – сказал он.

В то же время Разумков отметил, что выборы должны соответствовать европейским стандартами и законам Украины, и не должны ставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Другими словами – пока территория оккупирована, выборы там провести не возможно.

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"Я свою позицию скажу. Позицию, которую я слышал от многих наших чиновников, что выборы – это очень правильно. И выборы надо проводить на той территории, на которой это возможно сделать. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами, они должны быть демократичными, они должны представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории. Нравится нам их выбор или не нравится. На сегодня, вы видели до этого неоднократно позицию и президента, он об этом говорил: "Провести выборы на временно оккупированных территориях – я не понимаю, как это сделать". Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе – стоило бы услышать мнение других представителей, в том числе и представителей Офиса президента. Андрей Ермак, он отвечает за это направление. Насколько мне известно, пока какой-то дополнительной информации по этому поводу не поступало", – сказал он.

Напомним, 18-19 августа состоялись переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь о том, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, как решить проблему с новым требованием России. Он также отметил, что редакция постановления о выборах была ошибкой, которую нужно исправить.

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