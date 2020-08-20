Новое требование России по выборам: в Раде рассказали, как решить проблему

В Слуге народа говорят, что редакция постановления о выборах была ошибкой, которую нужно исправить

Верховная Рада совершила ошибку, утвердив постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)" в нынешней редакции и должна исправить ее, убрав лишние преграды на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура, комментируя информацию о том, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук может обратиться к парламенту с просьбой изменить пункт 4 постановления.

"Еще на заседании комитета я говорил, что мы совершаем ошибку, давая в такой редакции пункт 4. Он слишком политизирован. И я говорил, что это может вызвать проблемы на переговорах. Так и случилось. Я пока еще не разговаривал с депутатами, входящими в ТКГ, не знаю, о чем конкретно шла речь на переговорах и что там требовала противоположенная сторона. Но, повторяю, я изначально говорил, что принятая формулировка усложнит позицию украинской делегации в ТКГ", – объяснил он.

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По словам народного депутата, он еще в конце июля подал в парламент проект изменений в постановление.

"В первую очередь изменения касаются проведения местных выборов на Донбассе – на территориях, подконтрольных Украине. Как вы знаете, согласно существующему постановлению, выборы облсоветов Донецкой и Луганской области не проводятся, что я считаю неправильным. Мы должны провести выборы на всех контролируемых территориях. Мы получим таким образом легитимных, избранных народом представителей Донбасса. И это усилит наши переговорные позиции", – сказал "слуга народа".

Вариант Качуры по изменениям в постановление:

выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не предназначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки при условиях: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации объединенных наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По его словам, изменения касаются также п.4 постановления (что требовали на заседании ТКГ). Но при этом Украина не пойдет на неоправданные компромиссы с агрессором.

"Здесь, я считаю, нужно убрать излишнюю политизацию. Сделать текст более сухим: выборы проводятся после завершения на соответствующих территориях разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ. И сделать ссылки на существующее законодательство – безо всяких политических лозунгов … Мир будет на условиях Украины. Но если мы хотим его достичь, не нужно ставить лишних препятствий на пути переговорного процесса", – сказал депутат.

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Говоря о перспективах утверждения его проекта, либо же каких-то других изменений, Александр Качура отметил, что сказать что-либо по этому поводу можно будет после рассмотрения вопроса на фракции.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

В свою очередь глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ. По его словам, агрессор официально заявил, что обсуждение обмена пленными и встреча в "нормандском формате", как и другие вопросы мирного урегулирования, будут заблокированы, пока не будет удовлетворено требование об изменении постановления ВР о выборах.

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