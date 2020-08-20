Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования России

Россия может превратить историю с выборами на Донбассе в большой скандал, предупредила Евгения Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал об ультиматуме Кремля относительно изменения постановления Верховной Рады по выборам. В то же время в "Слуге народа" говорят, что предложений или обращений по этому вопросу от него не поступало. Об этом рассказала в комментарии сайту "Сегодня" замглавы этой фракции Евгения Кравчук.

"Давайте будем внимательны: что у нас есть на сегодня? Ни одного документа в Верховной Раде пока не видели, поэтому очень трудно комментировать догадки, гипотетические варианты, слухи. Не получится и поставить на голосование догадки и слухи", – отметила народный депутат.

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По словам Евгении Кравчук, уверенно можно говорить о двух принципиальных вещах.

"Первое: не может быть выборов без деоккупации. Все действующие договоренности о прекращении войны на Донбассе предусматривают проведение выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству. А это доступ партий, защита участников, работа медиа, контроль ЦИК, возможность обжаловать в суде, работа правоохранителей. Может ли это быть в ОРДЛО сейчас? Нет, конечно. Поэтому нет оснований для проведения выборов. Еще раз: нужна деоккупация", – сказала "слуга народа".

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Вторая принципиальная вещь, по словам нардепа, заключается в том, что Россия очень активна в дипломатической игре и всегда пользуется возможностью превратить любой инфоповод в большой политический скандал.

"Не стоит в этом помогать российской стороне. Мы имеем свой национальный интерес, свою Конституцию, и все решения Верховной Рады будут отвечать только нашему национальному интересу и нашей Конституции", – резюмировала Кравчук.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь о том, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины. Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

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В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, как решить проблему с новым требованием России. Он также отметил, что редакция постановления о выборах была ошибкой, которую нужно исправить.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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