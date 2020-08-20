Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ

Россия заблокировала обмен пленными и встречу в нормандском формате, пока не будет удовлетворено ее требование

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и пророссийские марионетки выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и даже подготовку к встрече лидеров "Нормандской четверки" в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году".

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе", – сказал Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук подчеркнул, что с этим представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов: обмена пленными, экологические вопросы…

"Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на ТКГ соответствующие документы по разным вопросам – Авт.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить", – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

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Но, если Верховная Рада пойдет на коррекцию постановления о проведении местных выборов, это будет не просто "зрада". Россия и подконтрольные ей боевики проведут на оккупированных территориях очередные фейковые выборы. Ни мир, ни Украина их не признают. Но для России это будет дополнительным козырем в переговорах с Западом: мол, Украина же сама на это пошла, "Минск" выполняется, снимайте санкции.

На вопрос сайта "Сегодня" о том, когда нужно проводить местные выборы на временно оккупированном Донбассе, Леонид Кравчук ответил: "В идеале, как я вижу, как это видят народные депутаты, сначала нужно установить мир, вывести войска, оружие, взять под контроль границу".

"То есть, создать там украинскую власть, которой нет. Но это же мы хотим. Для этого нужно, чтобы та сторона тоже хотела. Они категорически даже говорить на эту тему не хотят. Если бы тогда Порошенко (пятый президент Украины. – Авт.) и его команда не приняли такого документа, возможно, можно было бы искать другие пути. Есть Минские договоренности. Нужно сказать, что они были подписаны в сложное время и непрофессионалами, или такими, которые думали, что кого-то можно обмануть. Там записали, что выборы должны состояться не ожидая, когда что-то измениться…Сначала выборы, а потом граница и все остальное. Так написано в документах, которые приняты в Минске ТКГ. Их же никто не менял. Более того, этот документ одобрен ООН. Поэтому я обратился к ВР", – сказал он.

Отметим, что российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента рассказали о результатах заседания ТКГ. В нем впервые приняли участие Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин. Были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе.

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