В Раде назвали "фантазиями" слова Кравчука о выборах на Донбассе

Предложенный главой украинской делегации Леонидом Кравчуком План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе осуществить нереально.

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Об этом первый заместитель главы комитета Верховной Рады по организации госвласти Роман Лозинский (фракция "Голос") заявил "Интерфакс-Украина".

"Это его фантазия. Это не позиция парламента. Никаких выборов не может быть проведено сейчас немедленно. Парламент имеет свою позицию: реинтеграция по стандартам ООН – необходимое условие для проведения выборов", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что одно из обязательных условий проведения выборов в ОРДЛО – возвращение временно оккупированной территории в украинское информационно-культурное пространство.

"Проведение выборов сейчас – это легализация террористов, это план России. Почему этот план озвучил Кравчук – непонятно. Согласно позиции депутатов из разных фракций, которую мы обсудили, это не отвечает интересам страны, и мы готовы немедленно вызвать Кравчука на заседание комитета, чтобы он отвечал за свои слова", – сказал Лозинский.

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Напомним, Кравчук заявил, что Украина подготовила План совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на территориях Донбасса, которые сейчас оккупированы.

Как известно, главные условия для проведения выборов в ОРДЛО такие: прекращение огня и обеспечение безопасности, вывод войск РФ, наемников и разоружение боевиков, границу с РФ и территорию ОРДЛО должна контролировать Украина, а выборы должны проходить по украинским законам с украинскими партиями. Однако Россия настаивает на том, что сначала должны быть выборы, а потом выполнение этих условий, грубо говоря – выборы под дулами автоматов. Ранее глава ЦИК рассказывал, когда на Донбассе можно провести выборы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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