Прекращение войны на Донбассе: Кравчук рассказал о новом плане Украины

Несмотря на перемирие, на Донбассе не утихают обстрелы. Но Украина подготовила План совместных шагов по прекращению конфликта и вывода иностранных войск с украинской территории в начале 2021 года.

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Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что этот план не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы "нормандского формата" и ТКГ, с его помощью хотят дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах.

Главные тезисы украинского плана по урегулированию на Донбассе:

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прекращение огня и вывод войск РФ из ОРДЛО и разоружение боевиков в начале 2021 года;

украинско-российская граница переходит под контроль Украины;

урегулирование вопроса ответственности для лиц, участвовавших в войне против Украины, и не допустить наказание тех, на ком нет вины (Рада должна принять соответствующий законопроект);

до середины ноября представители Красного Креста должны получить доступ к пленным украинцам, а до 15 декабря должен состояться обмен пленными;

ОБСЕ должно получить доступ ко всей территории Украины, в том числе и к украинско-российской границе, и увеличить количество наблюдателей до 1500;

принятие закона о местных выборах в ОРДЛО, которые должны состояться не позднее 31 марта 2021 года;

создание Свободной экономической зоны, срок ее действия ориентировочно до 2050 года.

Этот план украинская сторона представит сегодня координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

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"Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтрашний день. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту "золотую середину", которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса", – заявил Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Кравчук назвал новые форматы в случае, если переговоры по Донбассу перенесут из Минска.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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