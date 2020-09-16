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Глава ЦИК рассказал, когда на Донбассе можно провести выборы

16 сентября, 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нынешние местные выборы - самые тяжелые в истории Украины, считает Диденко

В Украине уже стартовала избирательная кампания на местных выборах, однако это не коснется временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. На этих территориях провести выборы будет возможность в марте, если будут созданы соответствующие условия.

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Об этом рассказал на встрече с послами "Большой семерки" (G7) глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

"Это самые сложные выборы в истории Украины. На избирательный процесс влияют сразу несколько важных факторов: новые избирательные системы, несовершенное законодательство, невозможность проведения выборов на отдельных территориях в связи с военной агрессией, новое административно-территориальное устройство и COVID-19", – сказал он.

Отметим, что постановлением Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине установлено, что в ОРДЛО они не будут проведены. Для этого нужно соответствующие условия: прекращение огня, вывод российских войск и разоружение боевиков, передача контроля над границей Украине; потом выборы должны проводиться по украинским законам, по стандартам ОБСЕ и БДИПЧ, с участием украинских политических партий и кандидатов.

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В ЦИК отметили, что октябрьские выборы – это не последняя возможность избрать законную власть в ОРДЛО.

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"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации касательно ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены", – сказал Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", ЦИК определила размер залога для кандидатов на местных выборах. Больше всего должны заплатить кандидаты в мэры Киева.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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ЦИК выборы на Донбассе Олег Диденко выборы 2020

Источник: Сегодня

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