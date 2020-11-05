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Кравчук назвал дату, когда могут быть проведены выборы на Донбассе

5 ноября, 10:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

От Верховной Рады понадобиться принять закон по выборам в ОРДЛО

Украина подготовила План совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на территориях Донбасса, которые сейчас оккупированы.

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Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", – заявил Кравчук.

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Этот план украинская сторона представит сегодня координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

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Как известно, главными условиями для возможности проведения выборов в ОРДЛО являются: прекращение огня и обеспечение безопасности, вывод войск РФ, наемников и разоружение боевиков, границу с РФ и территорию ОРДЛО должна контролировать Украина, а выборы должны проходить по украинским законам с украинскими партиями. Однако Россия настаивает на том, что сначала должны быть выборы, а потом выполнение этих условий, грубо говоря – выборы под дулами автоматов. Ранее глава ЦИК рассказывал, когда на Донбассе можно провести выборы.

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леонид кравчук выборы на Донбассе
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