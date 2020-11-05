Кравчук назвал дату, когда могут быть проведены выборы на Донбассе

Украина подготовила План совместных шагов по прекращению конфликта, который предполагает создание необходимых условий для проведения до 31 марта 2021 года местных выборов на территориях Донбасса, которые сейчас оккупированы.

Реклама

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

"Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение", – заявил Кравчук.

Этот план украинская сторона представит сегодня координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Реклама

Как известно, главными условиями для возможности проведения выборов в ОРДЛО являются: прекращение огня и обеспечение безопасности, вывод войск РФ, наемников и разоружение боевиков, границу с РФ и территорию ОРДЛО должна контролировать Украина, а выборы должны проходить по украинским законам с украинскими партиями. Однако Россия настаивает на том, что сначала должны быть выборы, а потом выполнение этих условий, грубо говоря – выборы под дулами автоматов. Ранее глава ЦИК рассказывал, когда на Донбассе можно провести выборы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама