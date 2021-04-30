Коротко и по делу. Кого из топ-чиновников уволили и кому еще грозит отставка

На текущей неделе несколько топ-чиновников лишились своих должностей, в ближайшее время кадровые перестановки продолжатся

Накануне майских праздников в высших эшелонах украинской власти произошли довольно масштабные перестановки. "Сегодня" рассказывают о всех ключевых назначениях и отставках текущей недели, а также о том, кто из министров может лишиться должности в ближайшем будущем.

Отставки и назначения

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28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза Украины". И.о. главы компании стал Юрий Витренко, который до этого в качестве и.о. руководил министерством энергетики.

Фото: vitrenkolibrary.com / "Сегодня"

29 апреля Верховная Рада 305 голосами назначила новым министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый глава Минэнерго более чем за год – с марта 2020 года на этой должности были только исполняющие обязанности.

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Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

В тот же день, 29 апреля, о своем увольнении сообщили:

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30 апреля несколько СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покидает свой пост. Возможная причина – недовольство руководством Офиса президента ее работой.

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Мендель и Зеленский. Фото: Facebook/Iuliia Mendel В тренде Проверить и наказать. У Зеленского внезапно осудили на марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

В комментарии "Сегодня" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Юлия Мендель покинет должность, но из ОП не уйдет, а будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ.

Кандидаты на выход

О том, что "кадровые переназначения" продолжаться на днях журналистам намекнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, но не уточнил о ком идет речь.

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30 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Инициаторами выступили 15 депутатов от "Слуги народа" и еще двое бывших "слуг". Однако, как заявил позже глава фракции Александр Корниенко, это лишь инициатива отдельных депутатов – и они уже отозвали проект.

В последнее время много говорят об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. В Раде уже собрали голоса для внеочередного заседания по этому вопросу.

Еще один министр, под которым, возможно, зашаталось кресло, – глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог Владимир Фесенко.

Всего, по словам эксперта, в зоне риска находятся 3-5 министров.