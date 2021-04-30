Коротко и по делу. Кого из топ-чиновников уволили и кому еще грозит отставка

Накануне майских праздников в высших эшелонах украинской власти произошли довольно масштабные перестановки. "Сегодня" рассказывают о всех ключевых назначениях и отставках текущей недели, а также о том, кто из министров может лишиться должности в ближайшем будущем.
Отставки и назначения
28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза Украины". И.о. главы компании стал Юрий Витренко, который до этого в качестве и.о. руководил министерством энергетики.
Фото: vitrenkolibrary.com / "Сегодня"
29 апреля Верховная Рада 305 голосами назначила новым министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый глава Минэнерго более чем за год – с марта 2020 года на этой должности были только исполняющие обязанности.
Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua
В тот же день, 29 апреля, о своем увольнении сообщили:
- заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, причина – его должность сократили;
- глава наблюдательного совета Нацдепозитария Александр Данилюк;
- постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.
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30 апреля несколько СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель покидает свой пост. Возможная причина – недовольство руководством Офиса президента ее работой.
Мендель и Зеленский. Фото: Facebook/Iuliia Mendel
В комментарии "Сегодня" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Юлия Мендель покинет должность, но из ОП не уйдет, а будет заниматься коммуникацией с иностранными СМИ.
Кандидаты на выход
О том, что "кадровые переназначения" продолжаться на днях журналистам намекнул глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, но не уточнил о ком идет речь.
/ Фото: Кабинет министров Украины
30 апреля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Инициаторами выступили 15 депутатов от "Слуги народа" и еще двое бывших "слуг". Однако, как заявил позже глава фракции Александр Корниенко, это лишь инициатива отдельных депутатов – и они уже отозвали проект.
В последнее время много говорят об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. В Раде уже собрали голоса для внеочередного заседания по этому вопросу.
Еще один министр, под которым, возможно, зашаталось кресло, – глава Министерства аграрной политики Роман Лещенко. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политолог Владимир Фесенко.
Всего, по словам эксперта, в зоне риска находятся 3-5 министров.