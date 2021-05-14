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Уже жаль его – Данилов о возможном лечении Козака в Беларуси

14 мая, 23:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, говорит секретарь СНБО

/ Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что нардеп Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов в Крыму, вернется в Украину.

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Об этом он рассказал на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли Украина добиваться экстрадиции Козака.

"Я считаю, что Козак обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же, он еще является народным депутатом", – сказал он.

Ранее нардеп Виктор Медведчук заявил, что Козак лечится в Беларуси.

"Если человек находится на лечении в Беларуси, то это уже жаль. Я понимаю: лечение в любой другой стране. Я считаю, что если у нас медицина доведена до такого состояния, что надо лечиться в Беларуси, ну, жаль Козака и тех людей, с которыми он работал в то время и которые и довели до такого состояния медицину", – сказал Данилов.

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Тем временем Печерский районный суд Киева отправил депутата Виктора Медведчука под домашний арест. Сам политик назвал расследование против себя политической расправой, он отрицает все обвинения.

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