Вже шкода його – Данілов про можливе лікування Козака в Білорусі

/ Фото: СНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що нардеп Тарас Козак, якого підозрюють в державній зраді і замаху на розграбування нацресурсов в Криму, повернеться в Україну.

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Про це він розповів на брифінгу, відповідаючи на питання, чи буде Україна домагатися екстрадиції Козака.

"Я вважаю, що Козак обов'язково повернеться, тому що він є громадянином України, якщо раптом не виявиться у нього паспорта громадянина якоїсь іншої країни, до того ж, він ще є народним депутатом", – сказав він.



Раніше нардеп Віктор Медведчук заявив, що Козак лікується в Білорусі.



"Якщо людина знаходиться на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода. Я розумію: лікування в будь-якій країні. Я вважаю, що якщо у нас медицина доведена до такого стану, що треба лікуватися в Білорусі, ну, шкода Козака і тих людей, з якими він працював в той час і які і довели до такого стану медицину", – сказав Данілов.

Тим часом Печерський районний суд Києва відправив депутата Віктора Медведчука під домашній арешт. Сам політик назвав розслідування проти себе політичною розправою, він заперечує всі звинувачення.