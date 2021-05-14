Русский
$ 27,63
33,37
  1. Влада

Вже шкода його – Данілов про можливе лікування Козака в Білорусі

14 травня, 23:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Козак обов'язково повернеться, тому що він є громадянином України, каже секретар РНБО

/ Фото: СНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що нардеп Тарас Козак, якого підозрюють в державній зраді і замаху на розграбування нацресурсов в Криму, повернеться в Україну.

Реклама

Про це він розповів на брифінгу, відповідаючи на питання, чи буде Україна домагатися екстрадиції Козака.

"Я вважаю, що Козак обов'язково повернеться, тому що він є громадянином України, якщо раптом не виявиться у нього паспорта громадянина якоїсь іншої країни, до того ж, він ще є народним депутатом", – сказав він.

Раніше нардеп Віктор Медведчук заявив, що Козак лікується в Білорусі.

"Якщо людина знаходиться на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода. Я розумію: лікування в будь-якій країні. Я вважаю, що якщо у нас медицина доведена до такого стану, що треба лікуватися в Білорусі, ну, шкода Козака і тих людей, з якими він працював в той час і які і довели до такого стану медицину", – сказав Данілов.

В тренді
Всі дізнаються правду – РНБО проведе аудит держземель в Конча-Заспі і Пущі-Водиці
В тренді
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відео
Фото: скріншот
В тренді
Загрожують катастрофічні наслідки: РФ збільшила кількість кібератак на Україну
Ілля Вітюк, фото: СБУ

Тим часом Печерський районний суд Києва відправив депутата Віктора Медведчука під домашній арешт. Сам політик назвав розслідування проти себе політичною розправою, він заперечує всі звинувачення.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада
"Не став дупу перед моїм обличчям": відео скандалу Киви з журналістом у судіВлада
Екс-нардеп побив
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відеоВлада
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арешт
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арештВлада
Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головне
Коротко і по справі. Що відбувається після суду над Медведчуком і як помститься Путін – головнеВлада
"Це зачистка, будемо реагувати": Путін вперше відреагував на справу проти МедведчукаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти