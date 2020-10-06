Украина – будущий член ЕС: о чем говорил Зеленский на закрытой части саммита в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Украина – будущий член Евросоюза.

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Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина – это будущий член Европейского Союза, это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. И сегодня президент был очень четким и предметным о наших ожиданиях относительно того, на что мы готовы идти и делать, чтобы эта фраза, что Украина является будущим членом ЕС, уже звучала не в будущем времени, а в настоящем", – сообщил глава МИД.

Кулеба также назвал Евросоюз тем местом, где находятся настоящие друзья и будущее Украины.

Напомним, 6 октября в Брюсселе начался 22-й саммит Украина-ЕС, который, несмотря на пандемию коронавируса, проходит в "живом" формате.

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