Українська
$ 28,4
33,4
  1. Новости политики

Украина – будущий член ЕС: о чем говорил Зеленский на закрытой части саммита в Брюсселе

6 октября, 21:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Кулеба уверен, что друзья Украины - в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, что Украина – будущий член Евросоюза.

Реклама

Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина – это будущий член Европейского Союза, это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. И сегодня президент был очень четким и предметным о наших ожиданиях относительно того, на что мы готовы идти и делать, чтобы эта фраза, что Украина является будущим членом ЕС, уже звучала не в будущем времени, а в настоящем", – сообщил глава МИД.

Кулеба также назвал Евросоюз тем местом, где находятся настоящие друзья и будущее Украины.

В тренде
Революция в Кыргызстане: почему мальчик для битья или "секретарь компартии" должен уйти

Напомним, 6 октября в Брюсселе начался 22-й саммит Украина-ЕС, который, несмотря на пандемию коронавируса, проходит в "живом" формате.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Брюссель ЕС саммит Владимир Зеленский вступление в ЕС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному Карабаху
Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному КарабахуПолитика
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президентПолитика
"Больше никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайнПолитика
СБУ отреагировала на обвинения
СБУ отреагировала на обвинения "Евросолидарности" в давлении на партиюПолитика
В США назвали нардепа Деркача российским агентом
В США назвали нардепа Деркача российским агентомПолитика
Зеленский отреагировал на разговор Макрона и Путина об измении Конституции Украины
Зеленский отреагировал на разговор Макрона и Путина об измении Конституции УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять