Українська
$ 28,4
33,4
  1. Новости политики

ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом

6 октября, 19:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Обещанные деньги должны пойти на обеспечение жителей Донбасса

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюз – Украина ЕС выделил Киеву 10 млн евро (более 330 млн евро) гуманитарной помощи для жителей Донбасса в связи с предстоящей зимой и пандемией коронавируса.

Реклама

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе сказано, что Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины в преддверии предстоящей зимы и в ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса. Таким образом, гуманитарное финансирование ЕС для Восточной Украины в 2020 году составит 23 миллиона евро.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский Кабмин одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией на получение 60 млн евро (почти 2 млрд грн) для развития реформ, борьбы с изменениями климата, а также помощи пострадавшим от войны и оккупации.

В тренде
Зеленский уволил Абромавичуса из "Укроборонпрома" и назначил нового руководителя

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Европейский Союз готов предоставить Украине кредит на 1,2 млрд евро, но Киев должен выполнить некоторые условия, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Реклама

Также напомним, что Европа ранее уже выделяла Украине внушительные средства на развитие гражданского общества.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ЕС Еврокомиссия коронавирус гуманитарная помощь COVID-19

Источники: Сегодня , ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному Карабаху
Азербайджан обратился к Украине с важной просьбой по Нагорному КарабахуПолитика
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президент
Зеленский продал свой дом: где сейчас живет президентПолитика
"Больше никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход госуслуг в онлайнПолитика
СБУ отреагировала на обвинения
СБУ отреагировала на обвинения "Евросолидарности" в давлении на партиюПолитика
В США назвали нардепа Деркача российским агентом
В США назвали нардепа Деркача российским агентомПолитика
Зеленский отреагировал на разговор Макрона и Путина об измении Конституции Украины
Зеленский отреагировал на разговор Макрона и Путина об измении Конституции УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять