ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюз – Украина ЕС выделил Киеву 10 млн евро (более 330 млн евро) гуманитарной помощи для жителей Донбасса в связи с предстоящей зимой и пандемией коронавируса.

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Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В документе сказано, что Еврокомиссия выделила дополнительные 10 млн евро в качестве гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых групп населения на востоке Украины в преддверии предстоящей зимы и в ответ на продолжающуюся пандемию коронавируса. Таким образом, гуманитарное финансирование ЕС для Восточной Украины в 2020 году составит 23 миллиона евро.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский Кабмин одобрил проекты трех соглашений с Европейской комиссией на получение 60 млн евро (почти 2 млрд грн) для развития реформ, борьбы с изменениями климата, а также помощи пострадавшим от войны и оккупации.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Европейский Союз готов предоставить Украине кредит на 1,2 млрд евро, но Киев должен выполнить некоторые условия, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Также напомним, что Европа ранее уже выделяла Украине внушительные средства на развитие гражданского общества.

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