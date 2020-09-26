Саммит Украина-ЕС перенесли: названа дата

На встрече будет обсуждаться вопрос обновления Соглашения об ассоциации

Проведение саммита Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться обновление Соглашения об ассоциации.

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Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС-Украина", – сообщил он.

Отметим, что еще одним вопросом саммита может быть обсуждение привлечения России к обсуждению деоккупации Крыма. Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова заявила о том, что РФ пригласят присоединиться к международной платформе по деоккупации полуострова.

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Ранее МИД раскрыл стратегию деоккупации Крыма. По словам главы дипломатического ведомства УКраины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже на уровне МИДа разрабатывается документ по деоккупации полуострова.

О том, что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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