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Саммит Украина-ЕС перенесли: названа дата

26 сентября, 17:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

На встрече будет обсуждаться вопрос обновления Соглашения об ассоциации

Проведение саммита Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться обновление Соглашения об ассоциации.

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Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС-Украина", – сообщил он.

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Отметим, что еще одним вопросом саммита может быть обсуждение привлечения России к обсуждению деоккупации Крыма. Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова заявила о том, что РФ пригласят присоединиться к международной платформе по деоккупации полуострова.

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Ранее МИД раскрыл стратегию деоккупации Крыма. По словам главы дипломатического ведомства УКраины Дмитрий Кулеба сообщил, что сейчас уже на уровне МИДа разрабатывается документ по деоккупации полуострова.

О том, что сегодня происходит в оккупированном Крыму и чего ждать от оккупантов, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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саммит Украина - ЕС перенос

Источник: Сегодня

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