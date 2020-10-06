Зеленский прибыл на саммит Украина-ЕС: что будут обсуждать

Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на 22-й саммит Украина-ЕС. Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие пройдет в "живом" формате.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

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Украина и ЕС обсудят приоритетные вопросы своих двухсторонних отношений, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Особое внимание будет уделено ситуации на Донбассе, обсудят усиление координации Украины и ЕС по деоккупации Крыма. На саммите стороны подпишут ряд финансовых соглашений.

Накануне Зеленский в интервью изданию Politico Europe поделился ожиданиями от предстоящего саммита. По его словам, он рассчитывает на мощную санкционную политику ЕС в отношении России. Вторым важным вопросом он назвал совместную работу над разработкой вакцины от коронавируса и заявил, что Украина готова помогать странам ЕС в массовом производстве вакцины.

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По словам президента, Украина очень хочет получить доступ к рынкам ЕС, особенно на фоне того, что много лет украинская экономика была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию.

"Курс Украины неизменен – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, во время COVID и кризиса, – чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленном безвизе" … Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС … Я считаю, что мы как партнеры очень хорошо подготовлены к этому стратегически важному Саммиту Украина-ЕС", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно, что президент Еврокомиссии пропустит саммит Украина-ЕС из-за самоизоляции. Урсула фон дер Ляйен отменила свое присутствие на всех мероприятиях 6 октября.

Напомним, в июле прошлого года состоялся 21-й саммит Украина-ЕС. Для некоторых европейских руководителей это мероприятие стало прощальным. Но несмотря ни на что, Украина добилась еще большей финансовой помощи.

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