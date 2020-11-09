Мировые лидеры желают здоровья Зеленскому, подхватившему COVID-19

Президенты и премьеры, дипломаты и политики желают украинскому лидеру выздоровления

Сообщение о том, что президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом, вызвало ответную реакцию других зарубежных лидеров, которые желают ему скорейшего выздоровления и говорят о том, что преодолеть эту серьезную болезнь можно только совместными усилиями.

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Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас был удручен сообщением о заболевании Зеленского.

"Выздоравливайте скорее, мистер президент!" – желает дипломат.

Премьер-министр Словении (2004-2008 и 2012-2013) Янез Янша пожелал украинскому лидеру скорейшего восстановления.

Офис премьер-министра Израиля также пожелал Зеленскому полного выздоровления.

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Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен выразил свои наилучшие пожелания украинскому коллеге и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что удручена новостью о болезни Зеленского и желает ему скорейшего выздоровления.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Владимира Зеленского другом и пожелал ему полного выздоровления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что наши страны обмениваются опытом в борьбе против пандемии коронавируса и вместе со всем мировым сообществом преодолеют эту опасную болезнь.

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Польский лидер Анджей Дуда заявил Зеленскому, что Варшава поддерживает его и Украину в эти сложные моменты пандемии COVID. "Выздоравливайте скорее, господин президент!" – написал он.

Посол Израиля в Украине Джоел Лион также пожелал Зеленскому быстрого выздоровления.

Шотландский политик Стюарт Макдональдс, бывший член парламента от Южного округа Глазго и член специального комитета Палаты общин по иностранным делам, направил Зеленскому свои лучшие пожелания.

Напомним, ранее Зеленский обратился к своим политическим оппонентам, заявив, что радоваться болезни другого человека, могут только лица с "ампутированной совестью".

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