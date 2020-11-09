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Зеленский заразился коронавирусом

9 ноября, 17:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства чувствует он себя нормально, но есть небольшая температура

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил позитивный результат теста на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, чувствует он себя нормально, но есть небольшая температура.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6. Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо", – написал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей поставили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. 3 июля стало известно, что она полностью оправилась от COVID-19.

В связи с заболеванием супруги Зеленский с детьми проверялся на коронавирус. В Офисе президента говорили, что ПЦР-тесты главы государства и его детей показали отрицательный результат. Однако спустя полтора месяца президент признался, что и его сын переболел COVID-19.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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