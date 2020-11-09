Зеленский обратился к оппонентам: коронавирус не может быть причиной для радости

Только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни, говорит президент

Президент Владимир Зеленский, который сообщил об инфицировании коронавирусом обратился к своим политическим оппонентам с пожеланием здоровья и выздоровления.

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Об этом глава государства пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, еще в начале глобальной пандемии он понял, что COVID-19 не пройдет и мимо и даже удивился, как инфекция обошла его, когда заболели родные: "К сожалению, мы должны принять для себя такую аксиому: пока не будет надежной вакцины – каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытащить" тяжелые формы" .

Зеленский отметил, что работа президента не позволяет быть полностью изолированным. Приходится всегда быть в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент – это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. "Поэтому я сразу был в зоне большого риска", – пишет он.

Президент подчеркнул, мы все переносим COVID-19 неодинаково – кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру: "Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно".

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"С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: записные "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", – считает глава государства.

По его мнению, коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем.

В тренде Зеленский обратился к оппонентам: коронавирус не может быть причиной для радости

"Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в тому числі политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев COVID-19 не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", – пишет Зеленский.

Он выразил убеждение, что Украина обязательно победит в этой сложной битве, ведь за год созданы протоколы лечения, существуют действенные препараты и понимание того, как и когда мир увидит вакцины.

"Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня, – отметил президент и добавил. – Уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы – великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов".

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Напомним, Офиса президента заявили, что после получения положительного теста на коронавирус Зеленский продолжит выполнять свои обязанности обязанностии в дистанционном режиме.

Также напомним, ранее президент Зеленский хотел заболеть COVID -19 и на своем примере показать согражданам, "что это страшно".

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