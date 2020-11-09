Коронавирус у Зеленского: с кем глава государства встречался за последнюю неделю

У президента был довольно насыщенный график – телеэфиры, общение с нардепами и поездка на Донбасс

Сообщение президента Владимира Зеленского о том, что он получил позитивный результат теста на коронавирус, породило вопрос: от кого мог заразиться или кого мог заразить глава украинского государства?

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Сайт "Сегодня" решил напомнить, с кем же президент встречался в последнюю неделю.

6-7 ноября Зеленский совершал рабочий визит на Донбасс: встречался с военными, вручал им награды, посетил отделение инспекторов пограничной службы "Рассыпное", а также новый КПВВ "Счастье" на линии разграничения, где осмотрел центр предоставления админуслуг.

При этом компанию президенту в Счастье составили посол Германии Анка Фельдгузен, посол Франции Этьен де Понсен, посол Канады Лариса Галадза, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, координатор системы ООН Оснат Лубрани, посол Швеции Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США Кристина Квин и заместитель посла Великобритании Николас Гаррокс.

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Того же 6 ноября Зеленский принял участие в представлении аудита экономики государства, который станет отправной точкой для разработки Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года.

5 ноября Зеленский провел встречу "без масок" с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и гендиректором представительства Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом.

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4 ноября глава государства встретился с освобожденным из итальянской тюрьмы нацгвардейцем Виталием Маркивым. На мероприятии присутствовали глава МВД Арсен Аваков и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Днем ранее Зеленский беседовал с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

2 ноября Зеленский посетил эфир одного из украинских телеканалов, где обсуждали способы выхода из конституционного кризиса. Выступал без маски, однако участники эфира соблюдали правило социального дистанциирования.

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В тот же день Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, где разговаривал с нардепами о необходимости перезагрузки Конституционного суда.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в июне 2020 сын президента и первая леди Елена Зеленская тоже переболели коронавирусом.

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