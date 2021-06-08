Три главных вопроса – что Байден и Зеленский обсудят на переговорах в Вашингтоне

Вне зависимости от переговоров в США, перед Украиной сейчас открывается окно возможностей. Нужно, чтобы Америка нас подстраховала, считает политолог Карасев

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом этим летом. Об этом сообщил Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

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Как информирует источник "Сегодня" в Офисе президента, главы государств обсудят ряд политических вопросов, среди которых самыми важными будут:

План действий по вступлению Украины в НАТО

Проблема конфликта на Донбассе

Строящийся магистральный газопровод из России в Германию "Северный поток-2"

По НАТО могут быть неожиданные перспективы

Во время встречи Байден вряд ли сможет пообещать Зеленскому членство в Северноатлантическом Альянсе в ближайшее время. Но он сможет поспособствовать вступлению Украины в НАТО в обозримом будущем. Об этом "Сегодня" говорит политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Главная преграда получения ПДЧ для Украины – были немцы и французы, которые в 2008 году нам отказали. Но скоро Ангела Меркель уходит с поста канцлера Германии. США сможет скорректировать вопрос Украины с новыми немецкими политиками. Франция так же может поддержать Украину. Но это уже работа американцев – вести с Европой предметный разговор", – говорит Карасев.

По мнению политолога, для Украины обсуждение Зеленского с Байденом вопроса членства в НАТО открывает оптимистические перспективы.

Фото: Zuma

Нормандский формат – Европе не до Донбасса

Проблема Донбасса застопорилась из-за того, что Минские соглашения зашли в тупик. Однако в то время, пока Европа отстранилась от украинского вопроса и занялась внутренними делами, именно США может выйти на международную арену и повлиять на ситуацию.

"Германия занята уходом Меркель и выбором ее приемника. Макрон готовится к перевыборам президента Франции осенью. Им сейчас просто не до Украины. В таком случае необходимо, чтобы американцы нас подстраховали. Возможно, организуют новую форму встречи, например, "нормандский формат плюс", в котором примут участие США. Для того, чтобы вопрос Донбасса сдвинулся с мертвой точки необходимо решать проблему треугольником: Украина – США – Россия". Таким образом для нас открывается новое окно возможностей", – объясняет эксперт.

Нормандская встреча. Фото: Reuters

Северный поток как геополитическое оружие

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По мнению политолога, Зеленский будет договариваться с Байденом повлиять на Россию, чтобы "Северный поток-2" не был использован против Украины, как геополитическое оружие.

"Через "Северный поток-2" Россия будет транспортировать газ в Европу. Украине же надо, чтобы работала украинская транзитная труба, иначе мы теряем большие деньги. Американцы могут попробовать повлиять на Путина, чтобы газ продолжал идти через Украину. И при этом, чтобы Россия не выдвигала неудобных для Украины политических условий", – говорит Карасев.

Фото: "Ведомости"

До чего договорятся президенты США и Украины мы узнаем в июле, но, как отмечают эксперты, у Украины есть все шансы надеяться на положительный результат встречи Зеленского с Байденом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоялся перед первым заграничным турне американского президента, которое он совершит в Европу, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

К слову, вокруг этого звонка – еще до того, как он состоялся, расплодились фейки. Новости "Сегодня" разобрались, где выдумки, а где правда.

Отметим, это уже второй телефонный разговор двух лидеров с момента инаугурации Байдена. Первые переговоры состоялись в начале апреля на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

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