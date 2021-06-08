Три головних питання – що Байден і Зеленський обговорять на переговорах у Вашингтоні

Незалежно від переговорів у США, перед Україною зараз відкривається вікно можливостей. Потрібно, щоб Америка нас підстрахувала, вважає політолог Карасьов

Президент США Джо Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського в Білий дім цього літа. Про це повідомив радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван.

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Як інформує джерело "Сьогодні" в Офісі президента, глави держав обговорять низку політичних питань, серед яких найважливішими будуть:

План дій щодо вступу України в НАТО

Проблема конфлікту на Донбасі

Будівництво магістрального газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік – 2"

Щодо НАТО можуть бути несподівані перспективи

Під час зустрічі Байден навряд чи зможе пообіцяти Зеленському членство в Північноатлантичному альянсі найближчим часом. Але він зможе посприяти вступу України в НАТО в осяжномуу майбутньому. Про це "Сьогодні" говорить політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов .

"Головна перешкода отримання ПДЧ для України – були німці і французи, які в 2008 році нам відмовили. Але скоро Ангела Меркель йде з поста канцлера Німеччини. США зможе скорегувати питання України з новими німецькими політиками. Франція також може підтримати Україну. Але це вже робота американців – вести з Європою предметну розмову", – говорить Карасьов.

На думку політолога, для України обговорення Зеленського з Байденом питання членства в НАТО відкриває оптимістичні перспективи.

Фото: Zuma

Нормандський формат – Європі не до Донбасу

Проблема Донбасу застопорилася через те, що Мінські угоди зайшли в глухий кут. Однак в той час, поки Європа відсторонилася від українського питання і зайнялася внутрішніми справами, саме США можуть вийти на міжнародну арену і вплинути на ситуацію.

"Німеччина зайнята відходом Меркель і вибором її наступника. Макрон готується до перевиборів президента Франції восени. Їм зараз просто не до України. В такому випадку необхідно, щоб американці нас підстрахували. Можливо, організують нову форму зустрічі, наприклад, "нормандський формат плюс", в якій візьмуть участь США. Для того щоб питання Донбасу зрушився з мертвої точки, необхідно вирішувати проблему трикутником: Україна – США – Росія". Таким чином для нас відкривається нове вікно можливостей", – пояснює експерт.

Нормандська зустріч. Фото: Reuters

"Північний потік" як геополітична зброя

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На думку політолога, Зеленський домовлятиметься з Байденом вплинути на Росію, щоб "Північний потік – 2" не був використаний проти України як геополітична зброя.

"Через" Північний потік – 2 "Росія транспортуватиме газ до Європи. Україні ж треба, щоб працювала українська транзитна труба, інакше ми втрачаємо великі гроші. Американці можуть спробувати вплинути на Путіна, щоб газ продовжував йти через Україну. І при цьому, щоб Росія не висувала незручних для України політичних умов", – говорить Карасьов.

Фото: "Відомості"

До чого домовляться президенти США і України, ми дізнаємося в липні, але, як відзначають експерти, в України є всі шанси сподіватися на позитивний результат зустрічі Зеленського з Байденом.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Розмова відбулася перед першим закордонним турне американського президента, яке він зробить в Європу, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

До слова, навколо цього дзвінка – ще до того, як він відбувся, розплодилися фейки. Новини "Сьогодні" розібралися, де вигадки, а де правда.

Відзначимо, це вже друга телефонна розмова двох лідерів з моменту інавгурації Байдена. Перші переговори відбулися на початку квітня на тлі стягування російських військ до кордонів України.

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