Зеленський і Байден вперше поговорили по телефону: розмова йшла більш, як півгодини

Байден душею і серцем дуже вірить в Україну

Президент Володимир Зеленський і американський лідер Джо Байден провели свою першу телефонну розмову в п'ятницю, 2 квітня.

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Про це з посиланням на джерело в оточенні глави української держави повідомляє УП.

За словами джерела, розмова недавно закінчилася. Сторони говорили насамперед про ситуацію на Донбасі.

Як повідомило видання Politico, розмова пройшла на тлі інформації про нарощування чисельності російських військ біля українського кордону, що стривожило офіційних осіб США та України.

За словами одного з очевидців, лідери розмовляли від 30 до 40 хвилин, і Байден підтвердив свою відданість Україні і сказав, що душею і серцем дуже вірить у нашу країну.

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Розмова послідувала як мінімум за трьома телефонними розмовами на вищому рівні між США і Україною цього тижня, між держсекретарем Ентоні Блінкеном, головою комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, міністром оборони Ллойдом Остіном і їхніми українськими колегами.

Як пише Politico, влада України закликала до переговорів Зеленського і Байдена протягом декількох тижнів, в тому числі під час недавньої розмови між керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Тоді, нагадаємо, в адміністрації Байдена заявили, що розраховують на активізацію стратегічного партнерства з Україною і підтримують боротьбу з корупцією і реалізацію реформ, які б забезпечили безпеку і процвітання народу України.

А під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою американської дипломатії Ентоні Блінкеном йшлося про Крим, Донбас і агресію Росії.

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