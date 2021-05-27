Кравчук: Из-за диктаторского поведения Лукашенко ТКГ нужно переносить из Минска

Леонид Кравчук рассказал, что теперь для Украины существует угроза и со стороны белорусской границы

Коллаж "Сегодня"

Из-за скандала с "пиратской" посадкой самолета в Беларуси и закрытия авиасообщения с этой страной Украина должно срочно рассмотреть вариант переноса Трехсторонней контактной группы из Минска в другую страну. Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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По его словам, любые глобальные проблемы в других странах, в том числе и скандал в Беларуси с самолетом, влияют и на Украину.

"Беларусь сегодня не только сосед Украины, но и становится сателлитом России… Такая ситуация в Беларуси может негативно повлиять на процессы внутри Украины и конкретно на Донбассе. Поэтому мы очень внимательно будем следить за ситуацией на границах не только с Россией, но и с Беларусью", – сказал Кравчук.

На вопрос, нужно ли менять минскую переговорную площадку на другую страну в свете обострения в Беларуси, он ответил: "Это становится очевидно – украинские самолеты уже не могут летать в Беларусь".

"Из-за диктаторского поведения Александра Лукашенко мы даже не можем рассматривать эту точку (Минск) для обсуждения проблем. Мы должны искать другую площадку (для переговоров по Донбассу). Мы будем советоваться и обращаться ко всем, в том числе и к ОБСЕ, чтобы этот вопрос решить", – подчеркнул переговорщик.

Напомним, разговоры о переносе ТКГ из Минска идут уже давно. Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко называл политической вакханалией идею переноса из его страны переговоров по Донбассу.