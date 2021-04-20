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Лукашенко о переносе ТКГ из Минска: Да ради бога, но это политическая вакханалия

20 апреля, 15:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине заявляют, что к Беларуси сейчас нет доверия и переговоры по Донбассу нужно переносить – Лукашенко не парится

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает политической вакханалией намерения Киева перенести переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска в другую страну.

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Об этом он сказал во время встречи с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко.

Он напомнил, что это не Беларусь настаивала в свое время, а пятый президент Украины Петр Порошенко и российский лидер Владимир Путин попросили его обеспечить в Минске переговорную площадку.

"Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук (представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук. – Ред.). Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей (есть возможность встречаться. – Ред.), ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия", – сказал Лукашенко.

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"Президент" Беларуси заверил, что он по этому поводу "не особо парится".

"Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Леонид Кравчук заявлял, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например, в Польшу.

Ранее министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что сейчас к Беларуси нет доверия, пока она находится под влиянием России, и там переговоры не могут проходить после окончания карантина. В Кремле отреагировали на это заявление.

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Беларусь Александр Лукашенко ТКГ

Источник: Сегодня

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