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"Так и не слепили пулю из г**на": Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе"

26 июня 2021 9:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Нардеп считает, что судебный процесс из-за шапки с коммунистической символикой будет фатальным

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Нардеп Илья Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе" после того, как из-за его шапки с коммунистической символикой открыли дело.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Они долго комбинировали, но так и не слепив пулю из г**на, пошли своим любимым-примитивным путем: Звезда есть, статья 436-1 есть (пропаганда коммунистической символики) от пяти до десяти, значит и приговор будет. Готов ли я, готов! Только этот судебный процесс будет фатальный для сегодняшнего фашистского режима Украины", – написал Кива.

Он добавил, что "красная звезда не на шапке, а в сердце".

"Украина – колыбель фашизма в Европе!", – сказал Кива.

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Также народный депутат Илья Кива считает, что справиться с новоиспеченным "слугой народа" Василием Вирастюком в Верховной Раде, в случае конфликта, можно и без рукоприкладства.

Кроме того, ранее народный депутат Илья Кива рассказал корреспонденту "Сегодня", как себя чувствует его коллега Виктор Медведчук под домашний арестом, а также прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Как сообщали новости "Сегодня", Минобразования начало проверку диссертации Кивы. Электронную копию диссертации также планируют передать экспертному совету по государственному управлению.

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