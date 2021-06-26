"Так і не зліпили кулю з г**на": Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі"

Нардеп вважає, що судовий процес через шапку з комуністичною символікою буде фатальним

Нардеп Ілля Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі" після того, як з-за його шапки з комуністичною символікою відкрили справу.

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Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

"Вони довго комбінували, але так і не зліпили кулю з г**на, пішли своїм улюбленним-примітивним шляхом: Зірка є, стаття 436-1 є (пропаганда комуністичної символіки) від п'яти до десяти, отже і вирок буде. Чи готовий я, готовий! Тільки цей судовий процес буде фатальний для сьогоднішнього фашистського режиму України", – написав Кива.

Він додав, що "червона зірка не на шапці, а в серці".

"Україна – колиска фашизму в Європі!", – сказав Кива.

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Також народний депутат Ілля Кива вважає, що впоратися з новоспеченим "слугою народу" Василем Вірастюком у Верховній Раді, в разі конфлікту, можна і без рукоприкладства.

Крім того, раніше народний депутат Ілля Кива розповів кореспонденту "Сьогодні", як себе почуває його колега Віктор Медведчук під домашній арештом, а також прокоментував скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Міносвіти почало перевірку дисертації Киви. Електронну копію дисертації також планують передати експертній раді з державного управління.