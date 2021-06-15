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Превратили в публичный дом: Кива о форме сборной Украины, Медведчуке и отпуске (видео)

15 июня 2021 13:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сегодня утром Кива был не в парламенте, а на митинге под Верховной Радой – он ответил нам на три вопроса

Народный депутат Илья Кива рассказал корреспонденту "Сегодня", как себя чувствует его коллега Виктор Медведчук под домашний арестом, а также прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

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Встретили мы депутата на митинге под Верховной Радой. Первым делом решили узнать, как поживает Медведчук.

"Конечно – это ограничения, которые сковывают его в действиях. Конечно же, это неудобства, но это точно никак не повлияло на его дух и его желание все-таки достичь поставленной цели. А цель Медведчука – это крепкая, сильная, единая, мощная и мирная Украина", – сказал Кива.

На вопрос, как он относится к скандалу с формой сборной Украины по футболу, где нанесена карта с Крымом, а также к запрету на слоган "Героям слава!", депутат ответил: "Когда спорт начинают превращать в публичный дом – я всегда против этого".

Также нардеп сказал, что в прошлом году отпуск провел в Хорватии и "был очарован этой страной". В этом году Кива снова собрался туда.

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Как сообщали новости "Сегодня", Минобразования начало проверку диссертации Кивы. Электронную копию диссертации также планируют передать экспертному совету по государственному управлению.

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