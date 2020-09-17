"Слуга народа" вызывает Степанова на ковер

Арахамия не понимает, как можно совмещать работу депутата областного совета и министра

Парламентская фракция "Слуги народа" намерена обсудить с министром здравоохранения Максимом Степановым его решение идти на выборы в Одесский облсовет. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщает PavlovskyNEWS.

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"Думаю мы вызовем Степанова на фракцию и пообщаемся. Если у него есть такие планы, пусть заранее сообщает, потому что это большой и важный вопрос", – сказал Арахамия.

По словам нардепа, он не понимает, как можно совмещать работу депутата областного совета и министра здравоохранения в период пандемии.

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Ранее Максим Степанов заявил, что идет на выборы в Одесский областной совет, чтобы усилить команду президента в этом регионе.

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Как известно, в 2016-2019 годах Максим Степанов занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации.

Напомним, кандидатом на выборах мэра Одессы партия "Слуга народа" выдвинула юмориста Олега Филимонова.

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября начало избирательного процесса. Местные выборы назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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