Зеленский объяснил, почему "Слуга народа" не берет на выборы рейтинговых мэров

В президентской партии знают, что представляют собой мэры, которые работали несколько сроков подряд

Скоро в Украине пройдут местные выборы, на которых партия "Слуга народа" имеет не очень большие шансы попасть в местные советы, однако она все равно не хочет делать ставку на мэров с высоким рейтингом.

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Почему так происходит, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Wiener Zeitung.

"Национальные выборы в Украине сильно отличаются от местных. Даже процент людей, которые ходят голосовать на национальные выборы, отличается в разы. Их больше, чем тех граждан, которые ходят голосовать на местных выборах. В любом случае "Слуга народа" в среднем по всей Украине победит на местных выборах", – говорит глава государства.

Однако он отмечает, что структура процесса совсем другая и на местных выборах нет соревнования между партиями.

"На местах голосуют за тех людей, которые известны там. В большинстве случаев люди голосуют за мэров, которые уже были. Есть мэры, которые работали несколько сроков подряд. И поэтому все эти мэры, преимущественно старые, обращались к нам и хотели идти от партии "Слуга народа". Мы не хотим их брать, несмотря на то что у них высокий рейтинг, потому что понимаем, кто они такие", – говорит Зеленский.

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По его словам, партия не может нести ответственность за то, что эти люди потом будут делать на местах.

"Мы понимаем, как они по 10-20 лет сидят, что за время своего мэрства смогли построить только парк и фонтан. Партия, дав им свой флаг и название, не сможет изменить их как людей. Поэтому мы выбрали вариант делать ставки пусть на не очень известных, но при этом предметных, профессиональных и порядочных людей. Даже если они проиграют, партия все равно наберет достаточно голосов, чтобы затем в городском совете показывать и отстаивать те или иные наши проекты, направленные на людей. И потом люди, которые придут на выборы, будут выбирать, что они хотят: реальные изменения или еще один фонтан", – отметил президент.

Он подчеркнул, что деятельность действующих городских голов можно проанализировать на одном примере – карантинных мероприятий в связи с COVID-19.

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"Государство приняло решение и перечень карантинных мероприятий, чтобы люди могли жить, экономика и бизнес – работать. Социальная дистанция, маски, запрет на скопление людей, порядок проезда в городском транспорте, работа ресторанов – таких мер много. Но любой запрет людям не нравится", – говорит Зеленский.

По его мнению, мэры это понимают, поэтому многие из них сегодня не помогают государству.

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"Они занимаются популизмом – дают гражданам возможность делать, что они хотят, разрешают большие скопления людей – это и свадебные, и религиозные праздники, и празднование дней города, когда собираются тысячи людей. Поэтому я считаю, что люди будут выбирать между популизмом с "фонтаном" и реальными изменениями, которые могут быть в их городах. Это очень важно, особенно сейчас, когда мы заканчиваем реформу децентрализации, когда на местах полномочий будет гораздо больше, чем раньше", – подытожил президент.

Сайт "Сегодня" писал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко взбунтовался против карантина и обещал "серьезное сопротивление".

А Игорь Полищук, секретарь городского совета Луцка, отнесенного к "красной зоне" карантина, пообещал помогать предпринимателям, оштрафованным за нарушение жестких ограничений, с которыми не согласна местная власть.

Также напомним, когда Тернополь отнесли в "красную" карантинную зону, власти города выступили против такого решения. А мэр Сергей Надал обратился к министру транспорта и потребовал вернуть остановку поездов дальнего следования на станции Тернополь.

Видео: Сергей Надал, Facebook

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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